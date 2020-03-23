EBA şifremi unuttum yeni şifre nasıl alınır?

Bugün EBA üzerinden milyonlarca öğrenci saat 09.00'da online eğitime başlayacak. EBA öğrenci şifresi olmayan öğrenciler EBA'ya giriş yapamayacak. Peki EBA öğrenci giriş şifresi nasıl alınacak, EBA şifresini unutanlar ne yapacak?

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EBA üzerinden verilecek olan online eğitim bugün başlıyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için EBA uzaktan eğitimin ilk dersi saat 09.00'da Türkçe ile başlayacak. 20 dakika sürecek olan dersler 13.30'a kadar devam edecek.Peki EBA öğrenci giriş şifresi nasıl alınacak, EBA şifresini unutanlar ne yapacak? İşte adım adım EBA şifresi alma ekranı...

EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?

Eğitim Bilişim Ağına giriş yapmak için öğrencilerin ilk olarak şifre oluşturması gerekiyor. Şifre oluşturmak isteyen öğrenciler aşağıdaki adımları takip ederek şifrelerini oluşturabilirler. Şifre oluşturmak isteyen öğrenciler aşağıdaki adımları takip ederek şifrelerini oluşturabilirler.

Eğitim Bilişim Ağına giriş yapmak isteyen öğrenciler için şifre oluşturma işlemi iki farklı adımdan gerçekleştirilebiliyor. Öğrenciler bir kereye mahsus olarak “ EBA Hesabı Oluştur” butonu ile veli ya da öğretmenlerine başvurmadan şifre belirleyebiliyor. Eba hesabı oluşturmak isteyen öğrenciler için gerekli adımlar;

1- “EBA Hesabı Oluştur” butonuna tıkla.

2- E-Okul bilgilerini girip” Giriş” butonuna bas.

3- EBA hesabı için yeni şifreni oluştur. Kendinizin veya velinizin cep telefonu numarası ve mail adresini gir ve “ Şifre Oluştur” butonuna tıkla.

4- Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna tıkla.

5- Adımları eksiksiz tamamladıysan EBA giriş ekranına yönlendirileceksin. Bu ekranda TC Kimlik Numaranı ve Eba hesabın için belirlediğin yeni şifreni gir.

6- Güvenlik kodunu girip ve “ Gönder” butonuna bastığında “ Ana Sayfa”ya ulaşacaksın.

EBA şifresi nasıl alınır?

1-EBA Giriş ekranında TC Kimlik Numaranı ve velinden ya da öğretmeninden edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir.

2-Güvenlik kodunu gir ve “Gönder” butonuna tıkla.

3-"Veli Bilgileriyle Aktivasyon"u seçersen açılan ekranda velinin TC Kimlik Numarasını ve ekrandaki güvenlik kodunu girerek “Giriş Yap” butonuna tıklamalısın.

4-"e-Postayla Aktivasyon"u seçersen “Aktivasyon Kodu Gönder” butonuna basmalısın. 5-Sisteme kayıtlı e-posta hesabına gönderilen aktivasyon kodunu “Aktivasyon Kodunu Gir” bölümüne yazıp ekrandaki güvenlik kodunu girerek “Giriş Yap” butonuna tıklamalısın.

6-"Cep Telefonuyla Aktivasyon"u seçersen “Aktivasyon Kodu Gönder” butonuna basmalısın. 7-Sisteme kayıtlı cep telefonu numarana gönderilen aktivasyon kodunu “Aktivasyon Kodunu Gir” bölümüne yazıp ekrandaki güvenlik kodunu girerek “Giriş Yap” butonuna tıklamalısın.

Aktivasyon adımını geçtikten sonra açılan ekranda EBA hesabın için "Yeni Şifreni Belirle" ve “Kaydet”e tıkla.

8-Adımları eksiksiz tamamladıysan EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin. Bu ekranda TC Kimlik Numaranı ve EBA hesabın için belirlediğin yeni şifreni girmelisin.

Güvenlik kodunu girip “Gönder” butonuna bastığında "Ana Sayfa"ya ulaşacaksın.

EBA TV DERS PROGRAMI BİLGİLERİ

Bakanlık açıklamasına göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.