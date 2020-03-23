FED'den 'sınırsız varlık alımı' dahil yeni koronavirüs tedbirleri

ABD Merkez Bankası (FED), ekonomiye destek sağlamak amacıyla 'sınırsız varlık alımı' dahil yeni tedbirler açıkladı.

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Koronavirüsün dünya ekonomileri üzerindeki etkilerini azaltmak için agresif hamleler açıklayan FED, yeni tedbirleri hayata geçirdi.

Kredi akışı ile maksimum istihdam

Tedbirlere göre FED, hanehalkı ve işletmelere kredi akışı ile maksimum istihdam ve fiyat istikrarını desteklemeye yönelik tüm araçlarını kullanmaya devam edecek.

250 milyar dolar

Piyasalardaki likiditeyi desteklemeyi amaçlayan FED, limitsiz miktarda Hazine kağıdı ve Mortgage menkul kıymeti alacağını duyurdu. FED'in bu haftalık planında 250 milyar dolar tutarında mortgage menkul kıymeti alacak.