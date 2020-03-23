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Koronavirüsle ilgili asılsız paylaşım yapan 31 kişi gözaltına alındı

ADANA'da sosyal medyadan bir karı-kocanın koronavirüse yakalandığı ve hastaneden kaçtığı iddiasını yayan 31 kişi gözaltına alındı.

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Adana Emniyet Müdürülüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü, sosyal medyadan halkı korku ve paniğe sürüklemek için asılsız korona virüs paylaşımları yapılması üzerine harekete geçti.

"Virüslü karı-koca hastaneden kaçtı" iddiası

Bir kişinin karı kocanın korona virüs testinin pozitif çıkınca hastaneden kaçtığını paylaşması ve özel bir bankada koronavirüs vakası olduğu paylaşımları üzerine polis, takibe aldığı şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda 31 kişi gözaltına alındı

Yapılan operasyonda 31 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar hakkında "halk arasında korku, panik oluşturmak amacıyla tehdit, kişisel verileri hukuka aykırı olarak vermek ve yaymak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Sosyal medya hesapları üzerinden halkı galeyana getirecek şekilde asılsız paylaşım yapan şahıslar hakkında yapılan ihbarların anında değerlendirildiği ve gerekli tespit çalışmalarının titizlikle yapıldığı belirtildi.

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