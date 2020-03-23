Antalya'da sağlık çalışanlarını alkışa DJ'den müzikli eşlik

ANTALYA'da saat 21:00'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ederken DJ Mehmet Çınar, vatandaşın alkışlı desteğine balkona kurduğu sistem sayesinde hem müzikle hem de alkışla eşlik etti.

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Antalya'da, Corona virüse karşı mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına alkışlı destek etkinliği, 4'üncü gününde devam etti. Konyaaltı ilçesinde yaşayan DJ Mehmet Çınar, evinin balkonuna kurduğu müzik sistemiyle, sağlık çalışanlarına alkışlı destek veren komşularına müzik yayını yaptı.

Dün saat 21.00'de de vatandaşlar balkonlara ve pencerelere çıkarak sağlık çalışanlarına alkışlı desteğini sürdürdü. Antalya'da sağlık çalışanlarının yanı sıra, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da alkışlı destek geldi.

DJ, vatandaşa müzikli alkışlama yaşattı

Konyaaltı ilçesinde yaşayan DJ Mehmet Çınar ise, evinin balkonuna kurduğu müzik sistemiyle, komşularına canlı müzik yayını yaptı. Saatler 21.00'i gösterdiğinde müziğin sesini yükselten DJ Çınar, evlerinin balkonuna çıkan mahalleliyle birlikte sağlık çalışanlarını alkışladı.