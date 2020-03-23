Koronavirüste tedavi umudu! 3 bin 200 kişi ilacı deneyecek

Tüm dünya bir taraftan virüse etki edecek ve korunma sağlayacak bir aşı, diğer taraftan da virüsün neden olduğu hastalığı tedavi edecek ilaç veya ilaçlar bulmak için çalışıyor.

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Corona virüs salgınının neden olduğu COVID-19 hastalığının tedavisi için Avrupa'da dört deneysel yöntemin klinik denemelerine başlandı.

Fransız devlet araştırma kuruluşu Inserm'den yapılan açıklamada deneylerin 3 bin 200 kişiyi kapsadığı ve COVID-19'un doğrudan tedavisine yönelik 2013-2016 yılları arasında Batı Afrika'daki Ebola salgını tedavisinde kullanılan Remdesivirin ile HIV enfeksiyonlarına karşı kullanılan Lopinavirin ilaçlarının denendiği belirtildi.

Deneyler hasta insanların üzerinde yapılıyor

Fransız bilim insanları araştırmalarında insan hücrelerinden elde edilen ve Multipl Skleroz (MS) tedavisinde kullanılan Interferon Beta ve sıtma ilacı olarak bilinen hidroksiklorokinleri de denekleri üzerinde inceliyorlar. Deneyler corona virüs ile enfekte olan ve bu nedenle bir hastanede tedavi gören Fransa, Almanya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İspanya ve Büyük Britanya'dan hastalar üzerinde uygulanıyor.





"Sıkı denetim altında"

Fransız Sağlık Bakanlığı'ndan Jérôme Salomon, corona virüs pandemisinin büyük küresel sonuçlarını göz önüne alarak hızlı bir çalışma temposuna girdiklerini belirtti. Testlerin mevcut ağır koşullar altında yapılmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Salomon, deneylerin "sıkı denetim altında" sürdürüldüğünü kaydetti.





Keşif ve dayanışma çalışmaları devam ediyor

Salomon, sürdürülen çalışmalara "Keşif" adını verdiklerini belirtirken, Inserm'den yapılan açıklamada da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) şemsiyesi altında "Dayanışma" adı verilen bilimsel çalışmalarda klinik araştırmaların yapıldığı açıklandı.





Can kaybı 15 bine yaklaştı

Yeni tip corona virüs (Covid-19) dünya genelinde 340 bin kişiye bulaştı, hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 700'ü geçerken, 99 binden fazla kişi iyileşti.