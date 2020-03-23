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Sivrisineklerden Koronavirüs bulaşır mı? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü DSÖ'den yapılan açıklamada, corona virüsün sivrisinekler ya da diğer haşareler aracılığıyla insana bulaştığı yönünde veri olmadığı belirtildi.

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Çin'in Wuhan kentinden çıkarak dünyaya yayılan ve şu ana kadar 300 bin kişinin hastalanmasına, 15 bin kişinin de yaşamını yitirmesine neden olan yeni tip corona virüs (Covid-19) sivrisinekler vasıtasıyla kan yoluyla bulaşabilir mi? Bilim insanları şimdilik bu soruya "hayır" cevabı veriyor ve kan yoluyla corona virüsün bulaşmadığını belirtiyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte sıtma, sindbis, sarıhumma, dang humması, zika, Batı Nil virüsü gibi birçok hastalığın taşıyıcısı olan sivrisineklerin koronavirüs taşıyıp taşımayacağı şu sıralara tüm dünyada insanların merak ettiği konuların başında geliyor.

Sivrisineklerden corona virüs bulaşır mı?
Dünya Sağlık Örgütü DSÖ'den yapılan açıklamada, corona virüsün sivrisinekler ya da diğer haşareler aracılığıyla insana bulaştığı yönünde veri olmadığı belirtildi. Corona virüsün Afrika ve Latin Amerika'da daha düşük seviyede seyrettiğini belirten DSÖ, bu bölgelerde corona virüsün sivrisinekler aracılıyla bulaştığı yönünde vaka bulunmadığını da vurguluyor.



"Yeni tip corona virüs (Covid-19) bir solunum yolu virüsüdür''
Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip corona virüsün kan yolu ya da deriden temas yoluyla buluşmadığını vurgulayarak şu açıklamayı yapıyor: "Yeni tip corona virüs (Covid-19) bir solunum yolu virüsüdür. İnsanların öksürmesi ya da hapşırmasıyla bulaşabilir. Ya da bir yüzeyin üzerinde insanların ellerine bulaştıktan sonra, o elin ağız ya da buruna götürülmesi yoluyla bulaşabilir."

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