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Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonunda 12 kişi yakalandı

Polis ekiplerince düzenlenen terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanan 12 kişiden 1'i tutuklandı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

12 şüpheliden 1'i tutuklandı  

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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