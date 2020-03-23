Çin Covid-19 önleme ve tedavi el kitabı! Koronovirüs kitabının Türkçe düzeltilmiş hali

Çinli doktorların koronavirüs hastalığı ile ilgili deneyimlerinin yer aldığı COVID-19 Önleme ve Tedavi El Kitabı Türkçeye çevrildi. İşte Covid-19 önleme ve tedavi el kitabının PDF halinde tam hali.

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Çinli bilim insanları tüm dünyada pandemi ilan edilmesine yol açan COVID-19 hastalığı ile ilgili deneyimlerini paylaştı. Hastane yönetimine ve sağlık çalışanlarına yol göstermeyi amaçlayan COVID-19 Önleme ve Tedavi El Kitabı, Türkiye'den bir grup uzman tarafından, herkes bir an önce faydalanabilsin diye çok kısa bir sürede Türkçe'ye çevrilerek sunuldu.

Çin’deki uzmanlarca hazırlanan el kitabında şüpheli hastaların hastanelerde nasıl izole edilmesi gerektiğinden tanı kriterlerine kadar pek çok bilgi var. Tedavi ve tıbbi tavsiyelerin de yer aldığı kitapta bir bölüm de hemşirelere ayrılmış durumda.

Çinli uzman Prof. Dr. Tingbo Liang editörlüğünde hazırlanan kitabı Türkiye’de bir grup hekim gönüllü olarak çevirdi. Kitabın çevirisi daha sonra düzeltilerek bir kez daha hazırlandı. Aşağıdaki linkten yenilenmiş Covid-19 önleme tedavi el kitabını PDF olarak indirebilirsiniz.

COVID-19 ÖNLEME VE TEDAVİ EL KİTABI TÜRKÇE PDF