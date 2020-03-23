Bankaların koronavirüs mesai kararı! Sabah açılış saatleri değişti

Türkiye Bankalar Birliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların mesai saatlerinde değişikliğe gitti. Bu kapsamda bugünden itibaren banka şubeleri 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek.

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TBB'den bankalara gönderilen tavsiye kararında "Müşterilere doğrudan hizmet veren şubeler ve hizmet birimlerinin çalışma saatleri ile müşteri kabul saatleri 12:00-17:00 olarak belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

İşte mesai saatlerini değiştiren bankalar

Akbank, Garanti BBVA, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden bugünden itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verileceğini duyurdu.

Ziraat ve Vakıfbank değişikliğe gitmedi

Öte yandan Ziraat Bankası ve Vakıfbank mesai saatinde değişikliğe gitmedi. Bankalardan müşterilerine giden mesajda şu ifadelere yer verildi: Bankamız şubeleri 09:00 - 17:00 saatleri arasında müşterilerimize hizmet vermeye devam edecektir.

Koronavirüs tedbiri

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'ta ödenmesi gereken kredi ödemelerinin erteleneceğini duyurdu.