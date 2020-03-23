HABER /  GÜNCEL

Bankaların koronavirüs mesai kararı! Sabah açılış saatleri değişti

Türkiye Bankalar Birliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların mesai saatlerinde değişikliğe gitti. Bu kapsamda bugünden itibaren banka şubeleri 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek.

Abone ol

TBB'den bankalara gönderilen tavsiye kararında "Müşterilere doğrudan hizmet veren şubeler ve hizmet birimlerinin çalışma saatleri ile müşteri kabul saatleri 12:00-17:00 olarak belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

İşte mesai saatlerini değiştiren bankalar

Akbank, Garanti BBVA, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden bugünden itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verileceğini duyurdu.

Ziraat ve Vakıfbank değişikliğe gitmedi

Öte yandan Ziraat Bankası ve Vakıfbank mesai saatinde değişikliğe gitmedi. Bankalardan müşterilerine giden mesajda şu ifadelere yer verildi: Bankamız şubeleri 09:00 - 17:00 saatleri arasında müşterilerimize hizmet vermeye devam edecektir.

Koronavirüs tedbiri

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'ta ödenmesi gereken kredi ödemelerinin erteleneceğini duyurdu. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji son dakika paylaştı! İstanbul Ankara İzmir'de sağanak alarmı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Diyanetin koronovirüs duası kararı! Ali Erbaş açıkladı yatsıdan sonra...
Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'tan Koronavirüs önlemleri
Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son sayıyı açıkladı
Öğrenince hemen devreye girmiş! Erdoğan'dan önemli koronavirüs test kiti hamlesi
Dolar/TL yükselişini sürdürüyor! Son 19 ayın en yüksek seviyesi
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Ali Koç iyice köşeye sıkıştı
ÖNCEKİ HABERLER
Kısa çalışma ödeneği 2020 nedir nasıl başvuru yapılır?
Yusuf Yazıcı sahalara geri dönüyor
Rasim Ozan Kütahyalı'ya İlker Başbuğ'a hakaretten ceza
Gökhan Töre kiminle evlendi ikinci eşi Buket Büyükdere kimdir?
Kanserli kadına donör işkencesi önce verdiler son anda vezgeçtiler
İş Bankası çalışma saati yeni açılış-kapanış saati 2020
Yorumlar