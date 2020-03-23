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Yapıkredi çalışma saatleri değişti 2020 Yapıkredi kaçta açılıyor?

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasının ardından tedbirler bir bir gelmeye başladı. Son olarak bankalar birliğinden beklenen açıklama geldi ve bazı bankalar mesai saatlerini 23 Mart itibariyle 12.00-17.00 olarak belirledi. Peki Yapıkredi bankası mesai saati kaç oldu? Yapıkredi bankası açılış-kapanış saati kaç oldu? İşte banka çalışma saatleri

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Yapıkredi bankası mesai saatleri değişti yeni mesai saatlerine koronavirüs ayarı yapıldı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı aldı. Yapıkredi bankası tedbir amaçlı mesai saatlerini değiştirdiğini müşterilerine açıkladı. Yapıkredi bankası çalışma saatleri 23 Mart Pazartesi günü itibariyle saat 12.00-17.00 arası oldu. Yani Yapıkredi bankası bugünden itibaren saat 12.00'de açılacak. 

TBB’den bankalara gönderilen tavsiye kararında, yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak belirlendi.

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi Bankası tarafından çalışma saatlerine dair yapılan açıklamada “Sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığı için aldığımız koruyucu önlemler çerçevesinde, 23 Mart Pazartesi itibarıyla tüm şubelerimiz hafta için her gün yalnızca 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir” ifadeleri kullanıldı.

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