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Apple'dan heyecanlandıran AirPower hamlesi

Teknoloji devi Apple, bu yıl herkesin merakla beklediği AirPower'ı piyasaya sürmeye hazırlanıyor olabilir. Apple yetkilisi Twitter hesabından paylaştığı gönderide mesajı vermiş gibi duruyor.

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Apple yıllar önce tanıttığı bir ürününü tekrar piyasaya sürmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. AirPower daha öncesinde Apple lansmanında gösterilmiş ancak piyasa sürülmemişti. kablosuz şarj matı AirPower tekrar göründü. iPhone X etkinliğinde tanıtılan ve bir türlü piyasaya sürülemeyen kablosuz şarj matı nihayet geliyor olabilir.

Geçen yıl çıkacaktı bu yıl tekrar gündemde

iPhone X ile tanıtıldığındın beri zaman zaman piyasaya çıkacağı söylentileriyle konuşulan kablosuz şarj matı AirPower hakkında geçen yıl yeni bir patent alındığı ortaya çıkmış ve kullanıcılar heyecanlanmıştı. Geçen yılın Mart aylarında çıkması planlanan ama çıkmayan, ürünün 2020 yılında çıkacağı tekrar gündeme geldi.

Kablosuz şarj matı AirPower, iPhone, Apple Watch ve AirPods ürünlerini aynı anda şarj edebiliyor olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ürünü tekrar gündeme getiren kişiyse Jon Presser oldu. Attığı tweette rafa kaldırılan Apple projesinin tekrar karşımıza çıkabileceğinin sinyallerini veriyor.

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