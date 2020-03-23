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Askerlere 14 gün karantina uygulaması açıklandı! MSB'den koronaya karşı yeni tedbir!

Milli Savunma Bakanlığı tüm toplumun sağlığını tehdit eden koronavirüse karşı önlemler kapsamında yeni bir duyuru yaptı. Buna göre; askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/erlerin 14 gün süreyle gözetim altında tutulacak.

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Son dakika haberine göre; askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/erlerin 14 gün süreyle karantinada tutulacak. Halk sağlığını ciddi manada tehdit eden koronavirüse karşı yeni önlem uygulamasını Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

MSB'den yapılan açıklama şöyle;

Bu hassas süreçte Koronavirüsle ilgili sosyal medyada yer alan asılsız ve kötü niyetli haberlere itibar edilmemeli ve bu tür durumlarda sadece resmi açıklamalar dikkate alınmalıdır.

14 gün gözetim süresi

Eğitim birliklerine yeni katılanlar ile temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/erlerin 14 gün süreyle gözetim altında tutulması için gerekli tedbirler alınmaktadır.

Vatani görevlerini yapmak üzere acemi birliklerine katılan ve bizlere emanet edilen gençlerimizi Koronavirüs enfeksiyonuna karşı korumak için her türlü gayret sarfedilmektedir.

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