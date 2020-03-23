İş Bankası çalışma saati yeni açılış-kapanış saati 2020

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasının ardından tedbirler bir bir gelmeye başladı. Son olarak bankalar birliğinden beklenen açıklama geldi ve bazı bankalar mesai saatlerini 23 Mart itibariyle 12.00-17.00 olarak belirledi. Peki İş Bankası mesai saati kaç oldu? İş Bankası açılış-kapanış saati kaç oldu? İşte banka çalışma saatleri

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İş Bankası mesai saatleri değişti yeni mesai saatlerine koronavirüs ayarı yapıldı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı aldı. İş Bankası tedbir amaçlı mesai saatlerini değiştirdiğini müşterilerine açıkladı. İş Bankası çalışma saatleri 23 Mart Pazartesi günü itibariyle saat 12.00-17.00 arası oldu. Yani İş Bankası bugünden itibaren saat 12.00'de açılacak.

TBB’den bankalara gönderilen tavsiye kararında, yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak belirlendi.

İŞ BANKASI’NDAN ‘MESAİ SAATİ’ AÇIKLAMASI

Türkiye İş Bankası tarafından yapılan açıklamada “Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımızı ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizin gişe çalışma saatleri, 23.03.2020 Pazartesi gününden itibaren saat 12.00-17.00 arası olacak şekilde değiştirilmiştir” denildi.