Diyanetin koronovirüs duası kararı! Ali Erbaş açıkladı yatsıdan sonra...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması için yarından (pazartesi) itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerden dua edileceğini duyurdu.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir. Vatandaşlarımızı evde kalmaya, tedbirlere hassasiyetle uymaya ve tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum" dedi.

Salgının son bulması ve haftaların sağlıklarına kavuşması için dua