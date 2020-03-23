Obradovic Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Sırp basını, Zeljko Obradovic'in sezon bitiminde Fenerbahçe Beko'dan ayrılacağını yazdı. Obradovic'in yerine gelecek isim ise Sarunas Jasikevicius.

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Fenerbahçe BEKO'da bir devir sona eriyor. Sırp basınının iddiasına göre Obradovic, ekonomik olarak zor günler yaşayan Fenerbahçe'den gelen iki teklifi de reddetti. Başarılı koçun sezon sonunda takımdan ayrılacak.

5 kez Euroleague'de Final-Four oynattı

Fenerbahçe'ye 5 kez Euroleague'de Final-Four oynatan deneyimli başantrenör, 1 kez daha şampiyonluk sevinci yaşattı. Obra'nın yerine geçecek ismin da tanıdık bir koç olduğu aktarıldı.





Sarunas Jasikevicius gelecek

Sırp basını, daha önce Fenerbahçe Beko forması giyen ve şu an Zalgris Kaunas'ın başında olan Sarunas Jasikevicius'un sarı-lacivertli takımı çalıştıracağını iddia etti. Litvanyalı başantrenörü Fenerbahçe'nin yanı Panathinaikos ve Barcelona'nın da istediği vurgulandı.





2013'ten bu yana Fenerbahçe'de

2013'ten bu yana Fenerbahçe Beko'da görev yapan Zeljko Obradovic, sarı lacivertlileri THY Avrupa Ligi'nde üst üste 5 kez Dörtlü-Final'e taşırken, bir şampiyonluk kazandı.