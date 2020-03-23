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Milan Sörloth'u transfer edecek

İtalyan basını, İbrahimovic'in ayrılması durumunda Milan'ın, Napoli'den Milik ya da Trabzonspor'dan Sörloth'u transfer edeceğini yazdı.

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İtalyan basınında çıkan haberlere göre Çizme devi, 38 yaşındaki Zlatan İbrahimovic'in sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimaline karşı adaylarını belirledi.

Kırmızı Siyahlılar'ın transfer listesinin en başında Napoli'den Arkadiusz Milik ve Trabzonspor'dan Sörloth yer alıyor.

Satın alma opsiyonu 6 milyon euro
İngiliz ekibi Crystal Palace'tan iki yıllığına kiralanan Sörloth'un, 6 milyon Euro'luk satın alma hakkı Trabzonspor'da bulunuyor. Fırtına da olası bir astronomik teklif karşısında bu opsiyonu kullanıp Norveçli oyuncunun bonservisini almayı ve ciddi bir rakama Sörloth'u satmayı planlıyor.

30 milyon Euro
Kariyerinde İngiltere geçmişi de olan 24 yaşındaki futbolcu için yönetimin düşündüğü en düşük rakam 30 milyon Euro.

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