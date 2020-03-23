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Gökhan Töre kiminle evlendi ikinci eşi Buket Büyükdere kimdir?

Yeni Malatyaspor'un futbolcusu Gökhan Töre, kız arkadaşı Buket Büyükdere ile gizlice evlendi. Bu gizli evliliğin ardından acaba hamile soruları magazin basınında yer aldı. Peki daha önce oyuncu Esra Bilgiç ile evli olan Gökhan Töre'nin yeni karısı Buket Büyükdere kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

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Şu sıralar Yeni Malatyaspor'da top koşturan başarılı futbolcu Gökhan Töre ikinci kez evlendi. Yeni sevgilisi Buket Büyükdere ile gizlice evlenen Gökhan Töre'nin yeni karısı merak konusu oldu. 2 yıl evli kaldığı oyuncu eşi Esra Bilgiç'ten geçen sene boşanan Gökhan Töre yeniden nikah masasına oturdu ve imzayı attı. Peki Gökhan Töre'nin yeni sevgilisi Buket Büyükdere kimdir, yaşı kaç?

Malatyaspor’un yıldız futbolcusu Gökhan Töre 2 yıl evli kaldığı oyuncu Esra Bilgiç’ten, Haziran 2019’da boşanmıştı.

Bir süre sonra da Mimar Buket Büyükdere ile aşk yaşamaya başladı. Çift önceki gün Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi.

Gökhan Töre muhabirlerin “Buket Hanım, Instagram’da soyadını ‘Töre’ olarak değiştirdi. Yoksa evlendiniz mi?” diye sordu. Futbolcu sürpriz bir cevap verdi:

''Çok mutluyuz. Kimsenin haberi yok, ama geçen ay sade bir törenle evlendik. Her şey yolunda, çok mutluyuz.''

BUKET BÜYÜKDERE KİMDİR?
Buket Büyükdere, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun oldu.

2017 yılında mezun olan Büyükdere, şu anda özel bir firmada mimarlık yapıyor. Buket Büyükdere çalıştığı firmaya bağlı kuruluşlarda da eğitim aldı. Genç mimar aynı zamanda farklı markalarla da çalıştı.

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