Soylu'dan stokçuları uyardı: El koyarız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son günlerde maske üreticilerinin piyasaya mal vermediğini söyleyerek uyardı. Soylu, 12 saat sonra bakanlıklara gereken malzemeler verilmezse malzemelerine el konulacağını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanlığı'nın bazı tıbbi malzemelere ihtiyaç duyduğunu ve satın almak istediğini ancak bazı firmaların mal vermek istemediğini söyledi. Soylu bu firmaların 12 saat süreleri olduğunu gerekirse fabrikalarına el koyacaklarını ifade etti.

Süleyman Soylu, instagram'dan Candaş Tolga Işık'ın sorularını cevapladı. Son günlerde başta maske olmak üzere Sağlık Bakanlığı'nın bir takım tıbbi malzemelere ihtiyaç duyduğunu söyleyen Soylu, bazı firmaların bundan kaçındığını anlattı.

"12 saat süreleri var"

Canlı yayında bu üreticilere 12 saat süre veren Bakan Soylu, gerekirse fabrikalarına el koyulacağına buna yetkilerinin olduğunu ve çekinmeyeceklerini söyledi.