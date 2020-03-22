Türkiye'de vaka sayısı artıyor! Sağlıkçılar bitmiş durumda

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu, son iki günde vaka sayısında artış olduğunu söyledi. Sağlık çalışanlarının bitme noktasına geldiğini anlatan Karaosmanoğlu, herkesin elini taşın altına sokması gerektiğini kaydetti.

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu, sağlık çalışanlarının bitme noktasına geldiğini söyledi. Çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle 5 gündür eve gitmediğini ve otelde kaldığını ifade eden Karaosmanoğlu, ev kiralamak istediklerinde ise ev sahiplerinin bundan kaçındığını anlattı.

Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını cevapladı. Son iki günde her gün yaklaşık 500 kişinin Covid-19 şüphesiyle başvuru yaptığını ve bu nedenle özel klinik oluşturduklarını anlatan Karaosmanoğlu, bazı branşların bu konuda rahat olduğunu; ancak herkesin elini taşın altına sokması gerektiğini belirtti.

İşte Karaosmanoğlu'nun açıklamaları;

"Ben otelde kalıyorum 5 gündür. Eşim ve arkadaşlarım eşyalı ev bakmak için emlakçılara danıştılar. Eskiden biliyorsunuz doktorlara ev vermek isterdi ama bulamıyoruz.

Biz millet olarak her şeyi devletten bekliyoruz bunu biliyorsunuz. Evet devlet çok şey yapmalı. Sürekli bilim kurulu karşınızda. Dışarıya çıkmayın deniyor izolasyon önemli deniyor ama yine de insanımız çıkıyor. Sağlık kuruluşlarına geliyor.

"Hepimiz bitmiş durumdayız"

Biz bir haftadır artık hocası, asistanı, uzmanı kalmadı. Hepimiz bitmiş durumdayız. Sağlık çalışanlarına çok yüklenildiğini düşünüyorum açıkçası. Özellikle bu konuda bazı branşlar daha şansız. Bu artık hepimizin bir sorunu. Etrafımızı da düşünmek zorundayız.

"Şuursuzca davranışlar var"

Her 500'e test yapmıyoruz ancak şüpheli sayımız çok fazla. Tabii bunun yanında gözü yaşaran işte hafif burnum akıyor diye gelen veya burada test yapılıyormuş diye akın edenler de var. Tabii bu da çok şuursuz bir davranış. En riskli yer hastane. Hem kendini riske atıyor hem eve gidiyor evdekileri riske atıyor. "