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Angela Merkel de stokçu çıktı! Market alışverişi yaparken görüntülendi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'deki bir süpermarkette alışveriş yaparken kameralara yansıdı.

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Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 23 bin 129'a yükselirken, 93 kişi hayatını kaybetti.Almanya Başbakanı Angela Merkel ise ülkesinde koronavirüs krizi yaşandığı bir dönemde market alışverişi yaparken görüntülendi.

Merkel'in market alışverişi

Başkent Berlin'deki bir süpermarkette kaydedilen görüntülerde, market arabasını süren Merkel'in dört şişe şarap, gıda ve hijyen malzemeleri satın aldığı görüldü.Kameralara yansıyan görüntüler, "Almanya Başbakanı stokçuluk yapıyor" yorumlarını beraberinde getirdi.

822 milyar Euro'luk kurtarma paketi

Almanya, koronavirüsle mücadele kapsamında 822 milyar euro'luk ekonomik kurtarma paketi açıkladı.Paket, İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük ekonomik yardım paketi olma niteliğini taşıyor.

Sınırsız kredi yardımı

Merkel hükümeti, koranavirüs salgınının zor duruma düşürdüğü şirketlere ‘sınırsız’ kredi yardımı yapacak.Başbakan Angela Merkel, Alman hükümetlerinin tarihinde eşi benzeri görülmemiş tedbirler alacaklarını söylemişti.

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