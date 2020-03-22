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Hastanede iki görevliyi bıçaklayan adam karantina altında adliyeye çıkarıldı

MALTEPE'deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören annesini görmek isteyen Murat D., kendisini engelleyen 2 güvenlikçiyi bıçaklamıştı. Murat D.bugün adliyeye sevkedilirken hem kendisi hem de polislerin tulum ve koruyucu maske taktığı görüldü.

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İstanbul'daki korkunç olay dün saat 16.00 sıralarında  Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddialara göre göre koronavirüs şüphesiyle hastane yatırılan annesini görmek isteyen Murat D. karantina servisine girmek istedi.

Karantina altındaki annesini göstermeyince

Hastane güvenliği karantina katına girilemeyeceğini ve yasak olduğunu söyleyerek izin vermedi. Bunun üzerine Murat D. ile güvenlikçiler arasında tartışma yaşandı. Tartışma diğer görevlilerin araya girmesiyle büyümeden önlendi. Bir süre sonra tekrar hastaneye gelen saldırgan elindeki bıçakla kendini engelleyen güvenlikçilere saldırdı. Olayda Minur Bağtur ile Ferhat Kırmızı bıçakla yaralandı.

Adliyeye koruyucu tulum ve maske ile sevk edildi

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli  ile onu adliyeye götüren ekibin  koronavirüse karşı tulum ve koruyucu maskeli oldukları görüldü. 

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