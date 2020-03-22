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Bu bir ilk! Konya'da karantinaya uymayan çifte 6 bin 300 lira ceza kesildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, karantina kurallarına uymayarak evlerinden dışarıya çıkan gurbetçi çifte, Hıfzıssıha Kanunu'na muhalefetten kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere 6 bin 300 lira ceza kesildi. Bu ceza Türkiye'de bir ilk oldu.

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Alınan bilgiye göre, kısa süre önce Almanya'dan gelen ve karantina kurallarına uymayıp dışarı çıkan gurbetçi çiftin Beyşehir ilçe merkezinde görüldükleri ihbarı  üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, çarşıda yakaladıkları gurbetçi çift N.Ö. ve R.Ö. hakkında işlem başlattı.

Evlerinde gözetime alınıp ceza kesildi

Hüyük ilçesinden Beyşehir'e geldiği öğrenilen gurbetçi çift, evlerinde gözetim altında tutulmaya başlandı. Haklarında tutanak tutulan çifte, Hıfzıssıha Kanununa muhalefet ettikleri gerekçesiyle Beyşehir Kaymakamlığı tarafından kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.

Türkiye'de kesilen ilk ceza

Gurbetçi çifte, eylemlerinin tekrarı halinde aynı cezanın kesileceği ve Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi uyarınca haklarında suç duyurusunda bulunulacağı uyarısı da yapıldı. Yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede alınan önlemler kapsamında, söz konusu çiftin, ülkede ilk ceza uygulanan kişiler olduğu öğrenildi. 

Önlemler kapsamında yurt dışından gelen vatandaşlara eğitim verilirken, evde karantinayı kabul edenler ise taahhütname imzalıyor. Bu taahhütname içerisinde evden kesinlikle çıkılmayacağı, misafir kabul edilmeyeceği ve hijyen kurallarına uyulacağı şeklindeki kurallar sıralanıyor.

Aile hekimleri tarafından her gün kontrol edilen ve telefonla hastalık takibi yapılan bu vatandaşlar, kolluk kuvvetlerince de evlerinde olup olmadıkları ve misafir kabul edip etmedikleri konularında denetleniyor.

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