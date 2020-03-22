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İstanbul bunu da gördü! Korona nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 1’e düştü

Dünyanın en kalabalık şehirleri arasındaki İstanbul'da koronavirüs nedeniyle tarihi bir gün yaşadı. İBB Trafik uygulamasında yapılan ölçümlerde İstanbul’da trafik yoğunluğunun yüzde 1 olduğu görüldü.

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İSTANBUL'da korona virüs nedeniyle yetkililerden gelen “Sokağa çıkmayın, evde kalın” uyarıları İstanbul'da pazar günü kendisini daha ayrı bir hissettirdi. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren ölçülen trafik yoğunluğunda İBB Trafik uygulamasının yüzde 1 oranı ile tarihi değeri gördü.

Uygulamada bütün yolların yeşile büründüğü görüldü. İHA’nın haberine göre her gün binlerce yolcunun akın ettiği Yenibosna metrobüs durağında ise kimsenin olmaması dikkatlerden kaçmadı. Kara yolunda ise araç geçişlerinin oldukça az olduğu gözlendi.

Normal zamanlarda trafik yoğunluğunun yaşandığı boğaz köprüleri, E-5 ve TEM otoyolunun boş olduğu görüldü.

Boş yollar havadan drone ile de görüntülendi.

Dün 1 milyonun altına düştü 

Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından her gün düzenli olarak açıklanan verilere göre corona virüsü salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanım oranları gittikçe azalıyor. İBB’nin yayınladığı son grafikte, İstanbul’da 20 Mart günü toplu taşıma araçlarının kullanımı 7 milyon 360 binden bir milyonun altına düştü.

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