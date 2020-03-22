Muğla Fethiye'de lüks villada dehşet veren cinayet: 2 ölü

Tatil turizmi ile ünlü Muğla'nın Fethiye ilçesinde İngiliz uyruklu kadın ile beraber yaşayan şahıs, villada bıçaklanmış halde ölü bulundu.

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Çiftlik Mahallesi Kocaçalış mevkisindeki villada Hasan Tayfun Baransel (71) ile birlikte yaşadığı İngiliz uyruklu Viviant Bants'tan (63) haber alamayan komşuları, jandarmaya haber verdi.

Eve gelen jandarma ekipleri, Baransel ile Bants'ın vücutlarının farklı yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

İnceleme yapıldı

Jandarma ekiplerinin ve Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetler, Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Fail ya da failler aranıyor

Jandarma ekipleri öte yandan, cinayeti işleyen fail ya da faillerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.