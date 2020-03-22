'Evden çıkmayın' uyarısına 'Evde otura otura, karımla kavga ettim" cevabı

MUĞLA’da dün Büyükşehir Belediyesi'nde görevli sağlık görevlileri sokakta bulunan vatandaşları uyardı. Sağlık görevlilerinin evde oturmaları konusunda uyardığı bankta oturan iki kişiden Alaattin Kaya’nın (57), "Evde otura otura vallahi karımla kavga ettim" cevabı, şaşkınlık yarattı.

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Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesi ve vaka sayısının her geçen gün artmasının ardından uzmanlar ve yetkililer alınan tedbirler kapsamında 'evde kalın' çağrısında bulundu. Tüm uyarılara rağmen, risk grubunda bulunan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlar çağrılara kulak asmadı. Gece yarısından itibaren 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Ancak, bazı vatandaşların sokağa çıkma gerekçeleri ise insanı gülümseten ve düşündüren cinsten...

Muğla'da da dün, uyarılara kulak asmayan vatandaşlar banklarda yan yana oturdu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokak sokak gezerek insanları evlerine dönmeleri için uyardı. Bir işhanının önündeki bankta yan yana oturan iki kişiye, görevliler, yaptıkları şeyin ne kadar yanlış olduğunu anlattı.

Evde otura otura vallahi karımla kavga ettik

Bankta oturanlardan Alaattin Kaya (57) ise uyarı karşısında, "Evde otura otura vallahi karımla kavga ettik" cevabını verdi. Kaya'nın cevabı güldürürken, sağlık görevlisi, "Sizin sağlığınız daha önemli" deyince Kaya, parktan ayrılarak evinin yolunu tuttu.

Evde oturup bulaşık mı yıkayacağız?

İstanbul Esenyurt'ta zabıta ekipleri oturulmasın diye banklara bariyer çekerek kapattı. Bariyerleri hiçe sayarak banka oturan kişi, zabıta ekiplerinin uyarısıyla oturduğu yerden kalktı. Tüm uyarılara rağmen evde kalmayarak dışarı oturmaya çıkan , 57 yaşındaki Halis Yıldız, "Oturmaya, hava almaya geldim. Evde kalıp çamaşır, bulaşık mı yıkayacağız?" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı getirildi. Ancak yasağa uymayan bazı vatandaşların sabah erken saatlerde parklara gittikleri görüldü. Polis, kimlik kontrolünde 65 yaşın üstünde olduklarını tespit ettiği kişileri uyarıp, evlerine gönderdi. Bekar olduğunu belirten, ismini açıklamayan bir vatandaş, “Kahvaltı yapmak için dışarıya çıkmıştım. Evde sadece pirzola var, sabah sabah pirzola yenir mi?” dedi.

Otelci almıyor deyince polisler otele götürdü

İnönü Parkı’nda polis tarafından uyarılan 67 yaşındaki vatandaş ise, “Yakınlarda bir otelde kalıyorum. Ancak otel yöneticileri sadece geceleri kalmama izin veriyor, gidecek yerim yok” dedi. Polis ekipleri bu kişiyi kaldığı otele götürerek, buradaki yöneticilerle görüştü.