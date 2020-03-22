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Fransa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1 milyon maske yardımı çağrısı

İnsani yardım kuruluşu Baraka City, ülkede koronayla mücadele eden sağlık personeli için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yardım çağrısında bulundu.

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Fransa'da son resmi verilere göre, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 562'ye, vaka sayısı ise 14 bin 459'a çıkmıştı.

Son günlerde, salgın ile mücadele eden ve virüs tespit edilenlere tedavi uygulayan doktor ve hemşirelerin maskelerin yetersizliğinden şikayetçi olduğu belirtilmişti.

Yardım kampanyası başlatıldı 

Ülkede bulunan insani yardım kuruluşu Baraka City'nin kurucusu ve yöneticisi İdriss Sihamedi, sosyal medya hesabından, "Mask4France" etiketiyle yardım kampanyası başlattı.

1 milyon maske yardımı talebi

Sihamedi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ülkede salgınla mücadele eden sağlık personeli için 1 milyon maske yardımı yapılması çağrısında bulundu.

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