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Binyamin Netanyahu'dan koronavirüs itirafı

İsrail Başbakanı Netanyahu, koronavirüs nedeniyle ülkelerinde on binlerce kişinin ölebileceğini söyledi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Kanal 12 Televizyonu'na koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu.

On binlerce kişi ölebilir

Koronavirüsün İsrail'de on binlerce kişinin ölmesine neden olabileceğini" belirten Netanyahu, ilerleyen dönemde hastalığa yakalananlar arasındaki ölüm oranlarının yüzde 2 ila 4 olabileceğini kaydetti.Netanyahu, sınırları kapatmalarından ötürü İsrail'in durumunun diğer ülkelere nazaran daha iyi olduğunu ifade etti.

Vaka sayısı 883

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 883'e ulaştığını duyurmuştu.Batı Kudüs'te dün 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs nedeniyle ilk ölüm kaydedilmişti.

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