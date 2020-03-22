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Koronavirüs salgınında Türkiye'de en riskli şehir İstanbul sonra hangi iller var

Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısının 21'e yükseldiği Türkiye'de en riskli iller hangileri? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, “En riskli yer İstanbul’dur, ikinci Ankara, üçüncü İzmir, Antalya’dır” dedi, 25 milyonu uyardı.

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Koronavirüs (Covid-18) salgınındaki en riskli şehirleri açıklayan Corona virüsü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, “En riskli bölge İstanbul'dur, ikinci sırada Ankara vardır, üçüncü sırada İzmir sonrasında Antalya vardır. Van vardır, İran meselesi nedeniyle” dedi. Prof. Dr. Doğanay, şöyle devam etti:

Bizim şansımız Mart'ın sonuna gememiz

* Bu virüs grip gibi yayılıyor. Solunum yollarıyla bulaşıyor. Hapşırırken, öksürürken el yıkamak önemli.

* Bizim şansımız şu; Mart'ın sonuna geliyoruz, şu iki haftalık dönem çok önemli. Kapalı alanlarda bulaşıyor. Havalar ısındıktan sonra insanların kapalı ortamda bulunma oranı ne kadar düşerse enfeksiyon oranı azalacaktır.

Havalar açılınca azalma gösterecek ama neden?

* Vaka sayısı Nisan ayında havalar açılınca, insanlar alışveriş merkezlerinden çıkınca, evler daha çok havalandırılınca, güneşin görülmesiyle etrafın kurumasıyla azalma gösterecektir.

Haziran'da normal hayata döneriz

* Haziran ayına doğru hemen hemen normal hayata yakınlaşacağımızı öngörüyorum. Acaba bu Corona da aynen grip gibi az sayıda enfeksiyonla devam edecek mi diye bir düşüncemizde var.

* Kanaatimce Kasım ayından itibaren havalar soğudukça yine Covid-19 devam edecektir, ama vaka sayısı oldukça azalacaktır.

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