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Mahkeme kararından döndü Melih Gökçek'in hesapları araştırılmayacak

Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi, kendisine “Zübük” diyen eski Bakan Gürcan Dağdaş ile davalık olan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ilk belediye başkanı seçmesinden başlayarak banka hesap hareketlerinin incelenmesi kararından vazgeçti.

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kendisi hakkında, “FETÖ üyesi”, “organize suç örgütü lideri” ve “zübük” ifadelerini kullanan Dağdaş hakkında  iki ayrı davada toplam 60 bin TL tazminat davası açtı. Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki davada Dağdaş, Gökçek’in kamu hizmetindeki geliriyle orantısız mal varlığına sahip olduğunu belirtti. 

İlk duruşmada tüm malvarlığı incelensin kararı

Cumhuriyet'in haberine göre, Kasım 2019’da görülen duruşmada mahkeme, Gökçek’in, ilk belediye başkanı seçildikten sonraki (27 Mart 1994) taşınmazların, üzerine kayıtlı tapu kayıtlarının sorulmasına, ilk belediye başkanlığı seçildiği dönemde bildirdiği mal beyanının istenmesine” karar verdi. 

İkinci duruşmada 'imkanlar yetersiz' deyip...

Davanın 5 Mart’ta görülen 2. duruşmasında yargıç Bayram Gökhan, mahkeme imkânıyla davacının belediye başkanı seçildiğinden itibaren hesap hareketlerinin incelenmesinin mümkün bulunmadığını, bu araştırmanın bir ceza davasında mali şube tarafından genişçe ve uzman bir ekiple yapılmasının mümkün olduğunu belirtti.

Mahkeme, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü TAKBİS sistemi üzerinden Gökçek’in ilk belediye başkanı seçildiği tarihten itibaren edindiği taşınmaz mal varlığının mahkeme kalemi tarafından çıkarılmasına ve taranmadan kasada muhafaza edilmesine hükmetti. Duruşma 18 Haziran’a ertelendi. 

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