Koronavirüsü önleyen ilaç! Yan etkileri çok kötü dikkat edin öldürür

'Koronavirüsten koruyucu’ özelliği olduğu iddia edilen bazı ilaç isimleri gündeme geldi. O ilaçlar karaborsaya düştü. Ancak doktorlardan hayatı bir uyarı geldi: "Aman dikkat, bu ilacın ölümcül yan etkileri var. Doktor yazmadan kullanmayın...

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Koronavirüs salgını giderek büyürken, sosyal medya ve fısıltı gazetesi marifetiyle kamuoyunda virüse karşı koruduğu ve tedavi ettiği iddia edilen bir ilacın ismi de hızla yayıldı. Bazı ülkelerden gelen açıklamalar da ilacın reklamını yaptı. İlaç neredeyse karaborsaya düştü. Uzmanlar, bu durumun hem halk sağlığını tehdit ettiği hem de bu süreçte en az virüs kadar tehlikeli olan bir bilgi kirliliğine yol açtığı uyarısı yaptı. İşte Hürriyet'in uzmanlardan aldığı uyarılar...

‘En iyisini doktorlar bilir'

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: “Bu ilacın hastalığı önlemesi diye bir şey kesinlikle söz konusu değil. Doktorlar kime hangi ilacı ne düzeyde uygulayacaklarını en iyi şekilde biliyorlar. Vatandaşların kendi başına ilaç arayışına girmeleri ve dışarıdan tavsiye almaları doğru değil.”

‘Başka bir ilaçla birlikte kullanılırsa öldürebilir'

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner: “Her ilacın ayrı bir etkileşimi ayrı bir yan etkisi var. Özellikle yaşlıların kullandıkları ilaçlar bilinçsiz bir şekilde başka bir ilaçla birlikte kullanıldığında ölümcül etkileri olabilir.”

‘Kesin bulgu yok, kullanılmasını kesinlikle önermiyorum'

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova: “Hastalığa karşı etkili olup olmadığına dair kesin bir bulgu yok. Ağır yan etkileri de olabilir. Kesinlikle önermiyorum.”

‘Koruyucu ilaç henüz bulunmadı'

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel: “Pandemi sonrası yapılan denemelerde bazı ilaçların viral yükü azalttığı ve hastalık bulgularını geçirdiği gözlenmiştir. Bu nedenle bu ilaçlar COVID-19 enfeksiyonu tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bugüne kadar herhangi bir ilacın virüsten koruyucu etkisinin olduğuna dair bir kanıt yoktur. Bu nedenle profilaktik (koruyucu) kullanımı önerilmemektedir.”

‘Çok ağır yan etkileri var'

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: “Adı geçen bir ilacın hiçbir koruyucu etkisi olmadığı gibi tedavi edici özelliği de henüz kanıtlanmış değil. Belli ki birilerinin elinde bu ilaçtan bolca var ve ‘koruyucu’ olduğu yönünde haberler yayılıyor. Bu kesinlikle doğru değil. Vatandaşlar bu şekildeki hiçbir habere, duyuma itibar etmesin. Bu oyunu oynayanlar nasılsa bulunur. Bu ilacın çok ağır yan etkileri var. İntihara kadar götürebilecek psikolojik etkiler yapabiliyor. Özellikle ‘Flavizm’ denen genetik hastalık taşıyanlar için çok tehlikeli. Sağlık Bakanlığı’nın rehberinde bir ilaç var ama o da en ağır duruma gelmiş hastalar için doktorlara tavsiye ediliyor.”