Türkiye'de 1250 TL'ye yasa dışı koronavirüs testi

Bağdat Caddesi ve Feneryolu'nda şubesi bulunan iki laboratuvarla iletişime geçen CNN Türk, koronavirüs testlerinin fahiş fiyatlarla yapıldığını ortaya çıkardı.

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İstanbul’da Bağdat Caddesi ve Feneryolu’nda şubesi bulunan iki laboratuvarla iletişime geçen CNN Türk ekibi, hastanelerde ve gerekli hallerde ücretsiz yapılan PCR testinin 1.200 - 1.250 TL’ye yapıldığını ortaya çıkardı. Bununla birlikte laboratuvarlara başvuranlara sonuçların e-posta veya telefonla iletildiği, olası vakaların karantinaya alınmadan elini kolunu sallayarak merkezlerden ayrıldığı öğrenildi.

Özel laboratuvarlarda Kovid-19 testi henüz yasal değil:

Bu bilgilere ulaştıktan sonra uzmanlara ulaşan ekip, test sonuçları belli olana kadar karantina şartları ve izolasyon uygulanması gerektiği, özel laboratuvarlarda Kovid-19 testinin yasal olmadığı bilgisine ulaştı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Testlerin yapılmasında üç şart aranıyor. Yurtdışından gelmişseniz, ateş ve öksürüğünüz varsa test yapılır. Diğer riskli durum yurtdışından biriyle yakın temas halinde bulunmuş, ateş ve öksürük sorunları yaşıyorsanız bu durumda da PCR yapılır. Bu iki seçeneğin dışında ateş, öksürük veya akciğerde bulgu varsa, hekimin insiyatifi doğrultusunda test yapılabilir.”

Testler ücretsiz yapılmak zorundadır

“Kamu veya özel fark etmez, testler ücretsiz yapılmak zorundadır. Testler İl Sağlık Müdürlüğü uzmanlarına teslim edilir ve sonuçlar bu merciiden beklenir. Sonuçları saptayacak labaratuvarın Dünya Sağlık Örgütü veya uluslararası kalite stadartları kriterlerine uygun olması gerekir.”

Tüm bu açıklamaların yanı sıra Kara, Kovid-19 testlerinin özel laboratuvarlarda yapılmasına yönelik bakanlıktan herhangi bir izin çıkmadığına dikkat çekti. Prof. Dr. Kara, test yapılan kişilere sonradan ulaşılarak sonuç bildirmek gibi bir durumun söz konusu olamayacağını, test yaptıranların evlerine de yollanamayacağını belirtti.

Açıklamalarına devam eden Prof. Dr. Ateş Kara, böyle bir dönemde hiçbir vatandaşın özel laboratuvara gidip Kovid-19 testi yaptırmaması gerektiğinin altını çizdi. Kara’nın özel laboratuvarlara izin çıkmadığı görüşünü yineleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’sa 100 - 150 TL maliyetli testlerin 1.200 TL’den yapılmasının fırsatçılık ve kabul edilemez olduğunu dile getirdi.



Kovid-19 salgınına karşı önemli bir role sahip olan PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) testi, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hastanelerde ücretsiz olarak yapılıyor. PCR testi, şüpheli görülen kişilerde doktorların talebi ve gerekli gördüğü durumlarda gerçekleştiriliyor, olası Kovid-19 vakaları test sonuçları çıkana kadar tedbir amaçlı karantina veya izolasyon şartları altında tutuluyor.