THY, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek

Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara Sokağa Çıkma Yasağı'nın uygulanmasının ardından Türk Hava Yolları, bu yaş grubunda olan yolcuları uçuşlara kabul edilmeyeceğini açıkladı.

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Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 üstüne gelen sokağa çıkma yasağının ardından Türk Hava Yolları yeni bir karar aldı. Bu karara göre THY 65 yaş üstündeki yolcuları kabul etmeyecek.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter yaptığı açıklamada, "65 yaş ve üstü yolcularımız, Siz bizim için çok değerlisiniz. Sizin tecrübelerinizden çıkaracağımız daha çok ders var. Onları bizimle paylaşabilmeniz için bu süreç sonuna kadar evde kalmanızı arzuluyoruz. O nedenle sizlerle uçuşumuza kısa bir ara veriyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı, bu gece 24.00'ten itibaren 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının yasaklandığı bildirdi. Yayımlanan genelge uyarınca 65 yaş üstünün ihtiyaçları için sosyal destek grubu oluşturulacak. Yasaklama getirilenler 112, 155, 156'ya ihtiyaçlarını bildirecek. İhtiyaçlar için kolluk birimleri ve kamu görevlileri çalışacak.