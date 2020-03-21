Üsküdar Belediyesi'nden esprili paylaşım: Bize bunu yaptırmayın

Üsküdar Belediyesi, Twitter'dan evde kalma çağrılarına kulak asmayan yaşlılarla ilgili "Sizleri çok seviyoruz ama bize bunu yaptırmayın" notuyla esprili bir fotoğraf paylaştı.

Abone ol

Koronavirüste en riskli grubun yaşlılar olduğu belirtilirken sosyal medyada da evde kalma çağrılarına uymayan yaşlılara yönelik çok sayıda paylaşım dolaşıyor.

"Bize bunu yaptırmayın"

Üsküdar Belediyesi'nden de duruma ilişkin esprili bir paylaşım geldi. Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafın altına "Sizleri çok seviyoruz ama bize bunu yaptırmayın" diye yazıldı.