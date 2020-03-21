Fenerbahçe'de Hüseyin Eroğlu sürprizi

Fenerbahçe yönetimi, altyapı ve A takım arasında köprü vazifesi görecek bir antrenör arayışına girerken Hüseyin Eroğlu’nun ismi ağırlık kazandı.

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Süper Lig’de gelecek sezonun planlarını yapmaya başlayan Fenerbahçe, teknik ekip konusunda İzmirli isimleri gündemine alıyor.

Hüseyin Eroğlu’na kanca

Geçen hafta Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’a sunduğu futbol yapılanmasının içinde olması teklifi, tekrar görüşülmek üzere sezon sonuna ertelenen sarı-lacivertliler, şimdi de Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu’na kanca attı. Fenerbahçe yönetimi altyapı ve A takım arasında köprü vazifesi görecek bir antrenör arayışına girerken Hüseyin Eroğlu’nun ismi ağırlık kazandı. Deneyimli çalıştırıcıya dolaylı yoldan teklif geldiği öğrenildi.

Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü örneği

Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi ülkemizi Avrupa’da temsil eden yıldız oyuncuları Altınordu’da vitrine çıkaran teknik direktör Hüseyin Eroğlu, İzmir temsilcini 2012-13’te 3’üncü Lig’de, 2013-14’te 2’nci Lig’de şampiyon yaparak 1’inci Lig’e taşıdı.

Son karar başkanın

Eroğlu kadrosunda yabancı futbolcu bulundurmayan Altınordu’yu son 6 sezonda 1’inci Lig’de 4 kez Play-Off yarışına ortak etti. Altınordu ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Eroğlu için son kararı Başkan Seyit Mehmet Özkan verecek.

Tecrübe sahibi

Fenerbahçe’nin, altyapı yapılanmasını iyi bilmesi, altyapı patentli isimleri A takıma monte etme konusunda büyük tecrübe sahibi olması nedeniyle Eroğlu ismi üzerinde durduğu belirtildi.