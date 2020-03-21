Okul tatili uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Okul tatili uzayacak mı? sorusuna yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sağlık Bakanlığı ile süreci takip ediyoruz. Bu belirsizlik rahatsız ediyor farkındayım ama bunun bir süreci var. Veriler doğrultusunda karar verilecek." açıklaması yaptı.

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Dünyayı etkisi altına koronavirüs tedbirleriyle ilgili soruları Milli Eğitim Bakanı Selçuk CNN Türk ekranlarında yanıtadı.

Bakan Selçuk'un konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Veriler doğrultusunda karar verilecek"

- Sağlık Bakanlığı ile süreci takip ediyoruz. Bu belirsizlik rahatsız ediyor farkındayım ama bunun bir süreci var. Veriler doğrultusunda karar verilecek. Bilimsel olarak ortaya çıkan verilere göre hareket ediyoruz. Sonuç ne olursa olsun topluma sunarız.

"Her türlü senaryoya hazırız"

- Biz koşullar ne olursa olsun her türlü senaryoya hazırız. Her türlü koşula göre senaryolarımız hazır. Bir takım modellemeler simülasyonlar yapıyoruz. Önceliğimiz çocuklarımızın sağlığını korumak. Sınav içerikleri yüz yüze öğrendiklerinden olacak.

Ertelenen sınavlar

- Benim alanım rehberlik. Bir çocuğun sınava hazırlanırken takvime göre kendini nasıl hazırlıyor, stresi nasıl, bunların hepsini biliyorum. O yüzden prensip olarak bizim hedefimiz sınavı ertelememek tabi koşullar uygun olursa...

Zaruri bir durum olursa ertelenebilir. Biz bu tedbirleri aldık.

Uzaktan eğitim

- İstanbul'da 5, Ankara'da 3 stüdyomuz var haftalardır arkadaşlarımız çalışıyor. Pazartesi günü aşırı yoğunluk olabilir. Her türlü eksiği gidereceğiz.

EBA içerikleri

- Bizim EBA içeriklerimizde sanatsal faaliyetler var. Yüzlerce etkinlik örneği verdik, veriyoruz. Bizim yıllardır ailece evde oynadığımız oyunlar da var onlarla da zaman geçirilebilir.

Öğrenciler nasıl motive edilmeli?

- Cezalandırma ve yaptırımla bu olmaz. Denetim çözüm değil, sorumluluk aşılanmalı.