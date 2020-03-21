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Bulgaristan: Yardım AB’den değil, Türkiye'den geldi

İhlas Haber Ajansı

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, Korona virüsle mücadele kapsamında maske temininin Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerinden değil, Türkiye ve Çin’den geldiğini söyledi.

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Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, korona virüsle mücadelede kendilerine Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin değil, Türkiye ve Çin’in yardım ettiğini söyledi.

Türkiye ve Çin’den geldi
Epicentır adlı haber sitesine verdiği özel söyleşide, ‘Büyük devletler sınırlarını kapattı, Avrupa dayanışması fikri nereye gitti’ şeklindeki soruya cevap veren Krasimir Karakaçanov şunları söyledi: ”Avrupa’da vatandaşların yararına çalışan tek kurumun pahalı Avrupa bürokrasisinin değil, ulus devletin kendisi olduğu ortaya çıktı. Avrupa bürokrasisi, ulus devletleri yok etmek için direktifler yayımlayarak eşçinsel evliliklerle meşguldü. Şimdiye kadar Avrupa’dan tek maske almadık. Türkiye ve Çin’den geldi.”

AB eliti tamamen yapay
Korona virüsün kendilerine AB elitinin tamamen yapay olduğunu ve Avrupa’da lider olmadığını gösterdiğini belirten Karakaçanov, Avrupa bürokrasisinin ulus devletlere değil, belirli çevrelerin çıkarlarına hizmet ettiğini kaydetti.

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