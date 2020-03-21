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AK Parti'li belediyelerden sağlık personellerine ücretsiz otopark ve ulaşım desteği

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde AK Parti'li belediyelerde sağlık personeline belediyelere ait otoparklar ile toplu taşıma araçlarında ulaşımın ücretsiz olacağını bildirdi. 

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Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'li belediyelerin koronavirüsle mücadele kapsamında, borcu bulunan abonelerin hijyen sorunu yaşanmaması için su kesintisi yapmayacaklarını, halka açık ortamlar, toplu taşıma araçları, hizmet binaları gibi noktalarda da temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sıklaştırdıklarını belirtti.

AK Parti'li belediyelerin ihtiyaç sahibi ailelere gıda, kolonya, çamaşır suyu ve sabun dağıtımına da başladığı ifade eden Özhaseki, şunlar kaydetti:

"Bilhassa risk grubunda bulunan yaşlılar ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın dışarı çıkmaması için ihtiyaç duyulması halinde belediyelerimiz, yaşlılarımızın ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın alışveriş ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bu süreçte canla başla çalışan ve haklarını ödeyemeyeceğimiz sağlık personeline belediyelerimize ait otoparklarımız ile toplu taşıma araçlarında ulaşım ücretsiz. Kurum kimliklerini göstermeleri yeterli."

AK Parti'li bazı belediyelerin sağlık personelinin ailelerini de yalnız bırakmadığını, onların yaşamsal ihtiyaçlarını evlerine ulaştırdığını aktaran Özhaseki, "Bunun için sağlık çalışanlarımızın bir telefonu yeterli. AK Belediyeler olarak halkımızın sağlığını her şeyin üstünde tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız da mecbur olmadıkça evden çıkmamaları ve bu süreçte evde kalmaları. İnşallah el birliğiyle bilimin, tedbirin ve duanın gücüyle bu sürecin üstesinden hep birlikte geleceğiz."ifadesini kullandı.

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