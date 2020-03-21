Fenerbahçe Orduevi'nde komutanlara koronavirüs ablukası!

Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle öldüğünün ortaya çıkmasından sonra, Hüseyin Kıvrıkoğlu, İlker Başbuğ, İlhan Kılıç, Şener Eruygur’un kaldığı Fenerbahçe Orduevi'nde kapılar dışarıdan gelenlere kapatıldı.

Abone ol

Emekli orgeneral Aytaç Yalman aracılığıyla orduevi personelinin çoğuna Kovid-19 bulaşma ihtimalinden bahsediliyor.

Orduevine giriş-çıkış durduruldu

Aytaç Paşa da, emekli genelkurmay başkanları, kuvvet komutanları, orgeneraller, oramiraller ve önemli görevlerde bulunmuş, askerlik yaşamı terörle mücadelede geçmiş komutanlarla birlikte İstanbul Fenerbahçe’deki askeri lojmanlarda yaşıyordu. Yaşamı yine aynı lojmanlarda oturan silah arkadaşları gibi Fenerbahçe Orduevi, Büyük Kulüp, Yelken Kulübü üçgeninde geçiyordu.

Emekli paşalar yaşıyor

Aynı kampüste aralarında Genelkurmay eski Başkanlarından emekli Orgeneraller Hüseyin Kıvrıkoğlu, İlker Başbuğ, emekli kuvvet komutanlarından orgeneraller Atilla Ateş, İlhan Kılıç, Şener Eruygur, emekli oramirallerden Salim Dervişoğlu, Uğur Yiğit, Metin Ataç'ın da korumalı lojmanlarının da bulunduğu Fenerbahçe kampüsünde çok sıkı önlemler alındı.

Herkes kontrolden geçti

Kampüse girişler sınırlandırıldı, içeriye alınacaklar da termal kameradan geçiriliyor, ateşi ölçülüyor. Fenerbahçe kampüsünde görevli askerlerin büyük bir kısmı bağlı bulundukları askeri birliklere gönderildi. Kampüste çeşitli görevlerde bulunan sivillerden de kritik personel dışındakilerin de ikinci bir emre kadar gelmemeleri istendi.

Sözcü'nün ulaştığı kişiler, kampüsteki havayı şöyle anlattı: “Aytaç Yalman'ın nerede virüsü kaptığını net olarak bilmiyoruz. Paşanın hastaneye kaldırılmasından ve durumunun netleşmeye başlamasından sonra kimseye bilgi verilmeden yakın temasta bulunanlar kontrolden geçirildi, evlerine gitmesi istendi. Evine gönderilenler arasında spor salonunda, Aytaç Paşa'yı karşılayıp elini sıkanlar da var.

Yürüyenler iki metre mesafe bırakıyor

Geçen Pazartesi gününden itibaren orduevine yeni misafir alınmamaya başlandı. Mevcut misafirlerin de hemen ayrılmaları istendi. Orduevi bu kararı aldıktan bir gün sonra da bu yönde genel kararlar açıklandı. Kampüste kantin hariç her yer kapalı. Spor salonları, lokantalar, havuz kapalı. Açıklanan önlemlere herkes uyuyor. Hatta birlikte yürüyenler bile aralarında 2 metrelik mesafe bırakıyor. Orduevi'nde büyük bir sessizlik ve üzüntü var. Aytaç Yalman'ın ölümü hepimizi derinden sarstı.

Yalman'ın eşi yoğun bakımda tutuluyor

Corana virüsünden öldüğü saptanan Kara Kuvvetleri eski Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman'ın yoğun bakımda tedavinin devam ettiği ve uyutulduğu öğrenildi. Kardeşi Çiğdem Hanımın corona virüs testinin ise negatif çıktığı belirtildi.