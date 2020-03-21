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Ertuğrul Özkök'ten Mustafa Sandal'a koronavirüs çağrısı: Üşüyoruz, hadi bize 'kazak ördür'

Ünlü popçu Mustafa Sandal'a koronavirüs çağrısı yapan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Üşüyoruz, hadi Instagram’da bize 'kazak ördür" diye seslendi.

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Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, koronavirüs salgınına karşı ev karantinasına giren vatandaşlara sosyal medya hesabı üzerinden konser veren şarkıcıları ve skeçler yayınlayacağını açıklayan Gülse Birsel'i örnek göstererek Tarkan, Mustafa Sandal, Kenan Doğulu ve Kadehi Ters Tut'a çağrı yaptı.

"Hadi Instagram’da bize 'kazak ördür'..." çağrısı

Tarkan'a, "Neredesin, ihtiyacımız var senin o cool haline" diye seslenen Özkök, Mustafa Sandal'a da, "Üşüyoruz... Hadi Instagram’da bize 'kazak ördür'..." mesajını iletti. 

"Bekliyoruz seni" 

Kenan Doğulu için, "Ellerinde Çiçeklerle' evde bize katıl, bekliyoruz seni" diyen Ertuğrul Özkök, Dolu Kadehi Ters Tut adlı müzik grubuna da esprili bir dille, "Kadehini düz tut, evlerimize gel, şerefinize, sağlığınıza de" diye seslendi.

Yani diyorum, biz de bütün dünya gibi şarkı söylemeye başlasak... Fena mı olur...

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