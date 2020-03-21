Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bini aştı Hollanda'da 3 Türk öldü

HOLLANDA'DA 3 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ: Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin, 82 yaşında bir erkek ile 70 ve 66 yaşlarında iki kadın olduğunu söyledi. Büyükelçi Dişli, hayatını kaybedenlerin aileleri ile görüşerek taziyelerini ilettiğini belirterek, ölenlerin dışında 5 Türk'ün de koronavirüsünden yoğun bakımda olduğunu ifade etti.