Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bini aştı Hollanda'da 3 Türk öldü
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşanan can kaybı 11 bini aşarken Hollanda'da 3 Türk öldü. Türkiye'de ise ölü sayısı 9 oldu. İşte Koronavirüste son durum...
Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’da da vakaların yükselmesine neden oldu. İtalya’da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 32’ye yükselirken; vaka sayısı da 47 bin 21’e çıktı. İtalya’da son 24 saatte, 627 kişi hayatını kaybederken; vaka sayısı 5 bin 986 arttı. İtalya’da hayatını kaybedenlerin sayısı Çin’i geçti.
TÜRKİYE'DE CAN KAYBI 9 OLDU: Türkiye'de corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 9'a yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, "Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var" açıklamasında bulundu. Bakan Koca ayrıca 3656 şüpheliye test yapıldığını ve vaka sayısının 311 artarak 670'e yükseldiğini duyurdu.
HOLLANDA'DA 3 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ: Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin, 82 yaşında bir erkek ile 70 ve 66 yaşlarında iki kadın olduğunu söyledi. Büyükelçi Dişli, hayatını kaybedenlerin aileleri ile görüşerek taziyelerini ilettiğini belirterek, ölenlerin dışında 5 Türk'ün de koronavirüsünden yoğun bakımda olduğunu ifade etti.
İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 1433’E YÜKSELDİ: İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 1433’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 19 bin 644’e çıktığını bildirdi.