Virüs gençleri etkilemiyor mu? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı

"Koronavirüs gençleri fazla etkilemiyor" söylentisine ilişkin Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, "Yenilmez değilsiniz. Bu virüs haftalarca hastanede kalmanıza yol açabilir ve hatta sizi öldürebilir" ifadelerini kullandı.

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Koronavirüs salgınının yaşlıları daha çok etkilediği bilinen bir gerçek. Genel kanı ise gençlerin virüsten yaşlılar kadar etkilenmediği yönünde.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) konuyla ilgili ezber bozan açıklamalara imza attı. DSÖ, küresel ölçekte gençlere yönelik çok önemli bir çağrı yaptı: Yenilmez değilsiniz, haftalarca hastanede yatabilir ve hatta ölebilirsiniz!

Gençler de etkileniyor

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki genel merkezinde internet üzerinden basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus, virüsün en fazla yaşlı insanları etkilemesine karşın, gençlerin de bundan azade olmadığını söyledi.

"Yenilmez değilsiniz"

DSÖ Direktörü Ghebreyesus, hastalığı belirti göstermeden atlatabildikleri için virüsün yayılmasına sebep olabilecek gençlere yönelik dikkat çeken şu uyarıyla sözlerine devam etti: "Yenilmez değilsiniz. Bu virüs haftalarca hastanede kalmanıza yol açabilir ve hatta sizi öldürebilir. Hastalanmasanız bile, gideceğiniz yerle ilgili yapacağınız tercihler, başka birinin hayatı ve ölümü arasında fark yaratabilir."

Türkiye'deki durum

11 Mart: 1 vaka

13 Mart: 5 vaka

14 Mart: 6 vaka

15 Mart: 18 vaka

16 Mart: 47 vaka

17 Mart: 98 vaka - 1 ölüm

18 Mart: 191 vaka - 1 ölüm

19 Mart: 359 vaka - 2 ölüm

20 Mart: 311 vaka - 5 ölüm

21 Mart: 670 vaka - 9 ölüm