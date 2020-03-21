Virüs gençleri etkilemiyor mu? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı

"Koronavirüs gençleri fazla etkilemiyor" söylentisine ilişkin Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, "Yenilmez değilsiniz. Bu virüs haftalarca hastanede kalmanıza yol açabilir ve hatta sizi öldürebilir" ifadelerini kullandı.Abone ol
Koronavirüs salgınının yaşlıları daha çok etkilediği bilinen bir gerçek. Genel kanı ise gençlerin virüsten yaşlılar kadar etkilenmediği yönünde.
Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) konuyla ilgili ezber bozan açıklamalara imza attı. DSÖ, küresel ölçekte gençlere yönelik çok önemli bir çağrı yaptı: Yenilmez değilsiniz, haftalarca hastanede yatabilir ve hatta ölebilirsiniz!
Gençler de etkileniyor
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki genel merkezinde internet üzerinden basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus, virüsün en fazla yaşlı insanları etkilemesine karşın, gençlerin de bundan azade olmadığını söyledi.
"Yenilmez değilsiniz"
DSÖ Direktörü Ghebreyesus, hastalığı belirti göstermeden atlatabildikleri için virüsün yayılmasına sebep olabilecek gençlere yönelik dikkat çeken şu uyarıyla sözlerine devam etti: "Yenilmez değilsiniz. Bu virüs haftalarca hastanede kalmanıza yol açabilir ve hatta sizi öldürebilir. Hastalanmasanız bile, gideceğiniz yerle ilgili yapacağınız tercihler, başka birinin hayatı ve ölümü arasında fark yaratabilir."
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