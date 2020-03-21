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Orgeneral Aytaç Yalman'ın cenaze töreni işte böyle yapıldı

Koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın cenaze töreninin nasıl yapıldığı merak konusuydu. Yalman için Birinci Ordu Komutanlığı'nda tören yapılması gerekirken, önlemler çerçevesinde 'kısıtlı tören' yapıldığı ortaya çıktı.

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Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın geçtiğimiz Pazartesi günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybetmesi sonrası cenaze töreni 'kısıtlı' olarak gerçekleştirdi.

Prosedür gereği Birinci Ordu Komutanlığı'nda tören yapıldıktan sonra toprağa verilmesi gereken Yalman, virüs taşıdığı gerekçesiyle daha izole bir ortamda toprağa verildi. Salgından dolayı Yalman'ın cenaze töreninin nerede ve ne zaman yapılacağı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmamıştı. Törene 1 tuğgeneral ile Yalman'ın 4 yakını katıldı.

Cenazede koronavirüs önlemi

Yalman'ın cenaze töreni ise dikkat çeken bir sahneye sebep oldu. Eski Kara Kuvvetleri Komutanı, askeri törenle değil yakınlarının katıldığı ufak bir cenaze töreniyle toprağa verildi. Yalman'ın tabutuna omuz verenlerin giydiği koruyucu kıyafet dikkat çekti.

Kısıtlı tören yapıldı

Aytaç Yalman için Birinci Ordu Komutanlığı'nda tören yapılması gerekirken, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 'kısıtlı tören' yapıldı. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre cenazesinin hastaneden alınıp mezarlığa götürülmesinde Merkez Komutanlığı tarafından taşıma ve saygı mangası görev yaptı. Ailesinden alınan bilgiye göre cenazeye ordunun görevlendirdiği 1 tuğgeneral ile 4 yakını katıldı.

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