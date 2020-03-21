Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yurt dışındaki Türk öğrencilere çağrı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yurt dışında geçici olarak bulunan ve Türkiye’ye dönmek isteyen öğrencilerin diplomatik temsilciliklere başvurmalarını istedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yurt dışında bulunan ve koronavirüs salgını yüzünden Türkiye'ye dönmek isteyen öğrenciler için yol haritası yayınladı.

Fuat Oktay, şunları kaydetti:

- Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle; ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçici olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen öğrencilerimizin 21 Mart 2020 Cumartesi günü yerel saatle 17.00'ye kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimize başvurmaları halinde, planlanan süre içinde dönüşleri gerçekleştirilecektir.

- Vatandaşlarımızın yurda dönüşlerini Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarımızla koordinasyon halinde THY ile sağlayacak ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle;

ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde geçici olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen öğrencilerimizin — Fuat Oktay (@fuatoktay) March 20, 2020

21 Mart 2020 Cumartesi günü yerel saatle 17:00’ye kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimize başvurmaları halinde, planlanan süre içinde dönüşleri gerçekleştirilecektir. — Fuat Oktay (@fuatoktay) March 20, 2020