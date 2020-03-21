Koronavirüs sonrası futbolcuları bekleyen büyük tehlike

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, corona virüsün gençler için de tehlikeli olduğunu söylerken futbolcu örneği verdi ve Kara, "Bu hastalığa yakalanan bir futbolcunun hayatının kalan kısmında futbol oynamama ihtimali çok yüksek" dedi.

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, dünyayı etkisi altına alan corona virüs'e dikkat çekti. Kara, corona virüs'ün (Covid-19) hafife alınabilecek bir hastalık olmadığını belirterek, hastalık sonrası akciğerlerde hasar bıraktığını söyledi.

''Singapur çok güzel bir örnek''

Ateş Kara, NTV'de katıldığı canlı yayında corona virüsün tehlikesine futbolcu örneği verdi. Singapur'un virüsle mücadelesini örnek gösteren Kara sözlerini şöyle sürdürdü; "Singapur çok güzel bir örnek. Vaka sayılarını erken gördüler, daha bilgiler bu kadar yokken gördüler. Çok başarılı oldular vaka sayısını da minimumda tutarak bu tabloyu atlattılar. Çin'i söylüyoruz fakat bugün ülkede görülen vakaların tamamı Çin'in dışından gelenler oluşturuyor" dedi.





Futbolcu örneği verdi

Bir kaç noktanın vurgulanması gerektiğini kaydeden Kara, "Bu hastalığı öyle veya böyle hafife almamamız lazım. Bu hastalık ağır ve ölümcül bir hastalık. İnsanların kendini iyi hissetmesi gerekebilir. Bu hastalık gerçekten ağır gidiyor. Evde kalmamız gerekiyor. Hastalıktan büyük kesim iyileşiyor ama iyileşenlerin de akciğerlerinde hasar bırakıyor. Bir futbolcu bu hastalığı geçirdikten sonra hayatının kalan kısmında futbol oynayamama ihtimali çok yüksek" uyarısında bulundu.

''İtalya bu işi hafife aldı''

İtalya'nın başta hastalığı hafife aldığını kaydeden Ateş Kara, "İtalya dedi ki; 'Bu hastalık hafif bir hastalık. Gripten farklı değil. Hastalık hafif geçiriliyor. Buna bağlı olarak da ölümler az oluyor'. Bizim bunu deme hakkımız yok. Singapur ne yaptı. Ona bakalım. Singapur şunu yaptı. Bu hastalıktan benim ülkeme giriş oldu. Bunun temaslısı var. Siz evde oturacaksınız. Evden dışarı çıkmayacaksınız. Çıkarsanız, yabancıysanız oturma izninizi iptal ederim. Yerliyseniz, vatandaşlıktan atarım. Bu kadar netti. 2 kere siz "Eğer evde oturun" dediğimde buna uymuyorsanız, 1.'sinde 3 bin Singapur dolar'ı, 2.'sinde vatandaşlıktan çıkarma. Radikal yaklaştı ve inanılmaz bir başarı elde etti. İtalya başlangıçta hastalığın hafif olduğunu düşündü. Bu kadar ağır gitmeyeceğini düşünerek hareket ettiler. Gençler de iyileşiyor dendi. Ölümler az dendi. Bunu diyerek bugünkü gördüğümüz noktaya geldi. Belki gençlerde ölüm az olabilir vatandaşlar arasında korku yaratmamamız gerekiyor olabilir. Korkmamamız ama mutlaka önlemler almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.