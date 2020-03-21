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Mariano'dan ayrılık sinyali! Ülkesine dönecek

Galatasaraylı Mariano, "Devre arasında Flamengo ile görüştüm. Ama onlar Rafinha'yı seçti. Brezilya'ya dönmem halinde, her kulübe gidebilirim" dedi.

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Galatasaray'ın sağ beki Mariano, Brezilya televizyonuna verdiği röportajda sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağının sinyallerini verdi.

Galatasaray ile son sezonu olduğunu söyleyen 33 yaşındaki oyuncu Brezilya'ya dönmeyi düşündüğünü söylerken, "Galatasaray ile olan sözleşmemin sonuna geldim. İki ay kaldı ama tabi corona virüsü nedeniyle nasıl olacağını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Flamengo ile görüşmüş
2017'de Sevilla'dan transfer edilen; ancak sezonun ilk yarısında beklentilerin altında kalan Mariano, ara transfer döneminde Flamengo ile görüştüğünü açıkladı. Mariano, "Rafinha transferi öncesinde Flamengo benimle ilgilendi. Flamengo'dan biri beni aradı ancak bana ilk seçeneklerinin Rafinha olduğunu söylediler. Türkiye'de mutluyum ancak Flamengo da Flamengo'dur. Her iki taraf için de iyi olanın gerçekleşmesini istedim, oturduk ve konuştuk. Flamengo ile görüşmelerim oldu" diye konuştu.



''Bu kulüplere sevgim var ama önceliğim bulunmuyor"
Eski kulübü Fluminense'ye dönmeye sıcak baktığını vurgulayan ancak önceliği olmadağını kaydeden Brezilyalı, "Elbette yetiştiğim kulüp Guarana'ye sempati duyuyorum. Fluminense ile de 2009'da küme düşmekten kurtulup yeni bir hikaye yazmıştık. 2010'da Brezilya şampiyonluğa ulaştık. Bu kulüplere sevgim var ama önceliğim bulunmuyor" dedi.

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