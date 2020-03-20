İtalya'da ölü sayısı bir günde 627 kişi arttı!

İtalya'da Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 627 kişi artarak 4 bin 32'ye yükseldiğini açıkladı. Bu rakam, ülkede 4 haftadır salgın nedeniyle devam eden acil durumda bir günde en yüksek sayı oldu.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 10 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) Avrupa'da en çok görüldüğü ülke olan İtalya'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 627 kişi artarak 4 bin 32'ye yükseldi.

Bir günde 627 kişi öldü

Ülkede, 21 Şubat'ta patlak veren Kovid-19 salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği basın toplantısında, ölümcül salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 627 kişi artarak 4 bin 32'ye yükseldiğini açıkladı. Borrelli'nin açıkladığı bu rakam, ülkede 4 haftadır salgın nedeniyle devam eden acil durumda bir günde en yüksek sayı oldu.