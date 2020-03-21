Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını ile ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yeni tip koronavirüse karşı amansız bir mücadele verdiğini belirterek, "Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Erdoğan videoda, "Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz. Koronavirüse karşı amansız bir mücadele içerisindeyiz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor. Hijyen kurallarına riayet etmeli, sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız. İbadetlerimizi evlerimizde eda etmeye, mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evlerimizde geçirmeye özen gösterelim" ifadelerini kullandı.