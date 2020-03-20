HABER /  EKONOMİ

Benzin ve motorine zam geliyor

Anadolu Ajansı

Motorin ve benzin fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere zam yapılacak.

Abone ol

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre; Ankara'da ortalama 5,29 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,40 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,30 liraya, İzmir'de 5,31 liradan 5,42 liraya yükselecek.

Buna göre Ankara'da ortalama 5,28 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,32 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,23 liraya, İzmir'de 5,29 liradan 5,33 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Play-off sistemine geçebiliriz
Talisca Beşiktaş'a dönmek için fedakarlığa hazır
Dolandırıcılar türedi! İletişim Başkanlığı'ndan vatandaşa önemli uyarı geldi
CHP'li Meryem Karaboğa ve kızına koronavirüs karantinası
Dünya Sağlık Örgütü güzel haberi verdi: 20 koronavirüs aşısı geliştirdik
9 kolonya üreticisinden fiyat anlaşması Bakan Varank açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da koronavirüs alarmı! Apar topar gözlem altına alındı
Hatay'da kontrolden çıkan otomobil Suriyeli aileye çarptı
Çinli uzmanlar koronanın yeni semptomları için uyardı
YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan üniversitelilere koronavirüs çağrısı: Evde kalın
Cemaatle namaza ara verildi! O ise kapıyı tekmeleyerek açmaya çalıştı
Sefirin Kızı Elvan kimdir Hivda Zizan Alp aslen nereli?
Yorumlar 2 yorum