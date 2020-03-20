Cenazeye katılmaya giderken yolda kendi eceline yakalandı

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Trakya Bölge sorumlusu Melek Esmer, eski yöneticilerden Kemal Akın'ın cenazesine katılmaya gittiği sırada trafik kazası geçirdi, hayatını kaybetti.

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Atatürkçü Düşünce Derneği 'nin Trakya Bölge Sorumlusu Melek Esmer derneğin eski yöneticilerinden Namık Kemal Akın'ın, cenaze törenine giderken trafik kazası geçirdi.

Emekli astsubay Namık Kemal Akın, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. İzmir'in Kınık ilçesinde toprağa verilecek olan Akın'ın cenazesi, bugün Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden, helallik alınması için Babaeski'deki evinin önüne götürüldü.

Kamyonetle çarpıştı

Melek Esmer'de cenazaye katılmak için Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden yola çıktı. Ancak Esmer'in kullandığı 39 NL 626 plakalı otomobil, Babaeski'nin Pancarköy yakınlarında karşı yönden gelen Y.B. yönetimindeki 39 TH 274 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada Melek Esmer, olay yerinde hayatını kaybetti. Akın için helallik alındığı sırada kazayı öğrenenler iki üzüntüyü birden yaşadı.

Yola çıkmadan önce sosyal medyadan paylaşım yapmış

Melek Esmer'in, yola çıkmadan önce sosyal medya hesabından, "Atatürkçü Düşünce Derneği Babaeski Şubesi önceki dönem başkanımız Sayın Namık Kemal Akın'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, yıldızlar yoldaşı olsun. Cenazesi, 20 Mart 2020 Cuma, bugün öğlen namazında evinden dua ile alınarak memleketi İzmir Kınık'ta defnedilecektir. ADD ailesinin başı sağ olsun" mesajını paylaştığı ortaya çıktı.