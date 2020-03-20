Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! İşte uzaktan eğitim yayınları

Okulların online eğitime geçmesi sonrası dijital TV yayın platformlarındaki bilgiler de netleşti.Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınını nedeniyle okulların online eğitime geçmesinin ardından dijital TV yayın platformlarındaki bilgileri paylaştı.
Yayın platformlarının bilgileri
MEB'den yapılan açıklamaya göre, TRT - EBA TV uzaktan eğitim yayınlarının, dijital TV yayın platformlarındaki bilgileri netleşti.
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